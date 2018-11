Spectaculaire filmrol voor oeverzwaluw in Moerdijk, eerste beelden Wild Port of Europe vrijgegeven

Na films over de flora en fauna in de Oostvaardersplassen en Amsterdam vormen nu de havens van Moerdijk en Rotterdam het decor. Wild Port of Europe gaat over de spectaculaire rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa. De film wordt gemaakt door regisseur Mark Verkerk in samenwerking met Willem Berents.

Tegenpolen natuur en industrie

De filmmakers laten zien hoe natuur op de snijlijn tussen ogenschijnlijke tegenpolen naast elkaar kunnen bestaan. Hoewel het niet logisch klinkt, leven er veel dieren in het industriegebied. Dat komt volgens de makers doordat er veel ruimte is, met relatief weinig mensen en roofdieren.

In Moerdijk speelt de film zich onder meer af rond de oeverzwaluw die nestelt op een steenworp afstand van de chemische industrie. Ook zeehonden, meeuwen, lepelaars en de bunzing maken deel uit van het dierenrijk in de zeehavens.

Beijk de trailer en lees daarna verder.





Perspectief van de dieren

Het verhaal van Wild Port of Europe wordt verteld vanuit het perspectief van de dieren die in de drukke havengebieden leven. Zowel vanuit de lucht, op en vanaf het land, alsook onder water en onder de grond.

De individuele karakters van deze dieren nemen de kijker mee in de aandoenlijke, de dramatische, maar ook de humoristische momenten in hun levens. Ook de menselijke bedrijvigheid op de industrieterreinen komt in beeld.

Van opnames tot bioscoop

De trailer van de film bestaat uit proefopnames die de regisseurs hebben gemaakt tijdens de zoektocht naar geschikte filmlocaties. De definitieve opnames voor de film beginnen in het voorjaar van 2019. Liefhebbers van de Nieuwe Wildernis 2 moeten nog even geduld hebben. Naar verwachting draait de film in september 2021 in de bioscoop.

De eerste editie van de Nieuwe Wildernis, over de Oostvaardersplassen in Flevoland, trok 700.000 bezoekers en werd beloond met een Gouden Kalf voor Beste Film.