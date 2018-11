Man slalomt tegen verkeer in en rijdt dwars door rouwstoet tijdens wilde achtervolging

TILBURG - Een 32-jarige man is donderdagmiddag aangehouden in Tilburg na een wilde achtervolging door een deel van de stad. De man bleek onder invloed van drugs achter het stuur te zitten.

Agenten zagen op de Zevenheuvelenweg op industrieterrein Kraaiven dat de man dwars door een rouwstoet reed. Daarnaast hadden de agenten het vermoeden dat de auto was gestolen. Ook had de auto een flinke deuk in het zijportier, een Duits kenteken en een ontbrekende kentekenplaat en was de deur aan de bestuurderskant vastgemaakt met een touw.

De auto viel op bij een controle van de politie, die werd uitgevoerd met onopvallende politievoertuigen. De controle was vooral gericht op mobiel banditisme. Hierbij worden (criminele) buitenlanders opgespoord die in ons land op strooptocht zijn.

Achtervolging

De verdachte zette zijn auto aan de kant na een stopteken, maar terwijl agenten met hem in gesprek waren besloot de man ervandoor te gaan. Er ontstond een achtervolging die eindigde toen de man al spookrijdend op de Ringbaan-West uiteindelijk toch stopte.

De man weigerde de auto uit te komen waarna de ruiten van zijn voertuig door agenten met hun wapenstok werden stuk geslagen en de man via het zijraam naar buiten werd getrokken.

Geen gewonden

Tijdens de achtervolging raakte een aantal auto's beschadigd, maar raakten geen mensen gewond. Volgens een woordvoerder van de politie is dat een wonder, omdat de man kilometers lang over voet- en fietspaden en spookrijdend door het drukke verkeer scheurde. Hij reed daarbij met hoge snelheid en dwars door rode verkeerslichten.

De man zit vast. Een eerste test wees uit dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. In zijn auto werden twee zakjes hennep gevonden. Ook bleek op het politiebureau dat de man nog 88 dagen celstraf had open staan.

Rijbewijs kwijt

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Hij wordt verdacht van spookrijden, gevaarlijk rijgedrag, belediging (het opsteken van zijn middelvinger naar de agenten), bedreiging (hij bedreigde in het cellencomplex een agent met de dood), rijden onder invloed, negeren van een stopteken, negeren van een rood licht en het niet voldoen aan bevel of vordering. Zijn auto is in beslag genomen en er wordt nog onderzoek gedaan of de auto gestolen is.