Clubicoon Raymond Koopman: 'Bij TOP Oss vallen alle puzzelstukjes op hun plaats'

Oud-doelman Koopman is nog altijd de meest ervaren speler in de clubhistorie van TOP Oss. Hij stond tussen 1991 en 2001 tijdens 314 competitiewedstrijden onder de lat en heeft daarmee het clubrecord stevig in handen.

Puzzelstukjes

"Het huidige TOP Oss heeft gewoon een heel aardig elftal waar de puzzelstukjes momenteel perfect op hun plek vallen", aldus Koopman, die zijn oude club nog altijd met belangstelling volgt. "Het is ook een ploeg met enkele namen, als je begrijpt wat ik bedoel."

Koopman doelt op spelers als Koen van der Biezen, Niels Fleuren en Bryan Smeets, die vanwege hun ervaring een echte meerwaarde zijn voor de ploeg.

Scorende spits

"En natuurlijk is het een voordeel om een scorende spits als Huseyin Dogan in de groep te hebben. Het geeft een elftal zoveel vertrouwen dat er voorin iemand staat die elke week scoort, dat is echt heerlijk." Dogan heeft na vijftien speelronden al dertien keer gescoord en is momenteel mede-topscorer in de Keuken Kampioen Divisie.

Periodetitel

TOP Oss, dat vrijdagavond thuis tegen Roda JC Kerkrade speelt, gaat in de strijd om de tweede periodetitel aan de leiding met de gehate buurman FC Den Bosch en FC Volendam voorlopig als voornaamste concurrenten.

De vraag is waartoe de ploeg van trainer Klaas Wels in het restant van het seizoen nog in staat is. Koopman: "TOP Oss zit nu in een flow, de spelers pakken weinig kaarten en de resultaten geven veel vertrouwen. De verschillen tussen de clubs bovenaan de ranglijst zijn erg klein dit seizoen, dat is de charme van deze competitie. Ik ben benieuwd hoe lang de ploeg dit kan volhouden."

Hoogst haalbare

"Eerlijkgezegd denk ik dat het winnen van een periodetitel het hoogst haalbare is voor TOP, al gun ik ze natuurlijk meer", vervolgt Koopman. "Maar je moet je afvragen of de club al klaar is om ineens een stap naar de Eredivisie te maken."

Dat de spelers van TOP door de puike vorm en positieve resultaten niet snel langs hun schoenen zullen lopen, komt volgens Koopman door de invloed van trainer Wels. "Die man komt op mij over als een zeer rustige en verstandige trainer. Hij raakt niet zo snel in de war, doet geen rare dingen en zal zijn spelers met beide benen op de grond houden."





TOP Oss-trainer Klaas Wels. (Foto: Orange Pictures)