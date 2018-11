Mark van Bommel wil zondag een onverstoorbaar PSV zien in een kolkende Kuip

EINDHOVEN - PSV neemt het zondagmiddag in Rotterdam op tegen Feyenoord, de nummer drie van de Eredivisie. Trainer Mark van Bommel blikte vrijdagmiddag in een persconferentie vooruit op de kraker. 'Je moet in De Kuip onverstoorbaar zijn.'

Voor PSV is de uitwedstrijd tegen Feyenoord in het verleden vaak een kluif van jewelste gebleken. De Eindhovenaren verloren in hun Eredivisie-historie bijna de helft (dertig) van alle 62 uitwedstrijden tegen de Rotterdammers, al resulteerden twee van de laatste drie uitduels in een overwinning.

Van Bommel kent de historie, maar volgens de oefenmeester is dat geen garantie dat het zondag opnieuw een lastig karwei wordt. "Dit zijn mooie wedstrijden om te spelen. Elke wedstrijd in De Kuip moet een uitdaging zijn, ongeacht de historie. Je moet gewoon voetballen en onverstoorbaar kunnen zijn."

Hoe vijandiger, hoe mooier

Als speler genoot Van Bommel altijd van de vijandelijke sfeer die een kolkende Kuip kan oproepen. "Ik vond dat fantastisch. Hoe vijandelijker het werd, hoe mooier. Het hoort er gewoon bij. Daar kun je van genieten, of niet. Maar of je nou ontvangen wordt met bloemen of ze gooien met eieren naar de spelersbus, dat maakt niet uit. Je moet er uiteindelijk gewoon een wedstrijd spelen en onverstoorbaar zijn."





Stappen maken

PSV won tot nu toe alle dertien competitieduels van dit seizoen. De ploeg maakte de afgelopen vier maanden onder Van Bommel een enorme groei door, waarvan het einde volgens Van Bommel nog lang niet in zicht is.

"We hebben tot nu toe al veel stappen gemaakt. Vanaf de voorbereiding wilden we de jongens een bepaalde speelstijl aanleren. Nu kunnen we daar zelfs al variaties op toepassen. Ik denk dat wij de komende maanden nog meer stappen kunnen maken."

Vorig seizoen werd het 1-3

Feyenoord staat derde, met dertien punten achterstand. Vorig seizoen - op 25 februari van dit jaar - zegevierden de Eindhovenaren nog met 1-3 in De Kuip, de grootste uitzege in Rotterdam sinds 2009. Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro maakten toen de doelpunten voor PSV.