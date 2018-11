Man in vorm Luuk de Jong stevent af op 100ste goal voor PSV

De Jong kwam afgelopen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona (1-2 nederlaag) voor de vijfde keer op rij tot scoren bij PSV. Met zijn zestien treffers in 21 officiële wedstrijden dit seizoen heeft hij nu al drie keer vaker gescoord dan tijdens de hele vorige jaargang.

182 duels, 96 goals

Bijna halverwege zijn vijfde seizoen bij PSV staat de doelpuntenteller voor De Jong nu op 96 goals in 182 officiële optredens. De huidige aanvoerder van de Eindhovenaren scoorde tot nu toe 78 keer in de Eredivisie, vijf keer in het bekertoernooi, elf keer in Europees verband en twee keer in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Club van Honderd

Als De Jong de mijlpaal haalt, dan voegt hij zich bij een klein gezelschap van slechts dertien spelers die ooit eerder minstens honderd keer scoorden voor PSV. Uiteraard voert Mister PSV Willy van der Kuijlen die ranglijst aan met het onbereikbare aantal van 394 goals.

De lijst met de beste schutters aller tijden van PSV bevat verder onder meer de namen van Coen Dillen (308 goals), Luc Nilis (133), Mateja Kezman (129), Romario (128) en René van de Kerkhof (101).

21 Europa Cup-doelpunten

Nog even over de Europese productie van De Jong: inclusief zijn tien Europa Cup-goals voor FC Twente staat de teller voor de aanvaller nu op 21, in zestig Europese clubduels. Met dat aantal behoort De Jong inmiddels al tot de zeven meest scorende spelers in Europees verband namens Nederlandse clubs.

Recordhouder in dat opzicht is (opnieuw) Willy van der Kuijlen, die in de diverse Europa Cup-toernooien 29 keer scoorde. Alleen Jari Litmanen (26), Lex Schoenmaker (25), Ruud Geels, Johan Cruijff (elk 24) en Klaas-Jan Huntelaar (23) maakten meer Europese goals dan De Jong.

Moeilijke opgave tegen Feyenoord

Komende zondag probeert De Jong zijn imposante scorereeks voort te zetten in de traditionele kraker bij Feyenoord. Op basis van de cijfers zal dat niet meevallen.

In zijn eerste treffen met de Rotterdammers als PSV'er - in het seizoen 2014/15 - maakte de spits drie doelpunten (4-3 zege). Dat waren meteen ook zijn laatste goals tegen Feyenoord. In tien daaropvolgende ontmoetingen bleef De Jong telkens droog staan.





De Jong kopt raak in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord van 17 december 2014 (4-3). (Foto: VI Images)