'We verdienen het gelijk behandeld te worden', Zoni Weisz blij met erkenning Sinti en Roma door NS

UDEN - “Fantastisch als wij niet weer vergeten worden. We verdienen het gelijk behandeld te worden als onze Joodse vrienden." Met die woorden reageert Zoni Weisz uit Uden op het nieuws dat vrijdag naar buiten kwam dat ook Roma en Sinti in aanmerking zouden komen voor een schadevergoeding van de NS aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Weisz overleefde als enige van zijn gezin, Sinti, de Tweede Wereldoorlog.

Op 16 mei 1944 werden zijn ouders, zusjes en broer opgepakt en op de trein naar Westerbork gezet. De toen 7-jarige Zoni logeerde op dat moment bij een tante.

Een paar dagen later werd ook hij opgepakt en naar station Assen gebracht, om aan het transport van Westerbork naar Auschwitz toegevoegd te worden. Zoni slaagde erin te ontsnappen, maar zijn ouders, zusjes en broertje werden vermoord in Auschwitz.

LEES OOK: 'Zoveel pijn is niet te verdragen', Zoni Weisz vraagt bij VN aandacht voor vermoorde Sinti en Roma

'Het gaat om de erkenning'

“Het geld interesseert me niet, het gaat om de erkenning”, zegt Weisz nu. “Sinti en Roma zijn net als Joden door de nazi’s vervolgd. Dit op exact dezelfde gronden, de rassenwetten van Neurenberg uit 1935. We zijn ook op transport gezet en de NS heeft hier geld aan verdiend.” Het is volgens Weisz dan ook ‘niet meer dan billijk’ dat de NS slachtoffers van de Holocaust gaat compenseren.

Om te bekijken wie er nu in aanmerking komen voor een schadevergoeding en hoe hoog deze bedragen zijn, stelt de NS een commissie in. En als het aan de Nederlandse Sinti en Roma ligt, worden ook zij in deze commissie vertegenwoordigd, zo laat een vertegenwoordiger namens hen aan de NOS weten. Weisz is het hiermee eens. "Dan kunnen we op een zinnige manier onze stem laten horen."

'Denkfoutje'

“Omdat het gaat om nabestaanden en slachtoffers van de Holocaust is het heel goed mogelijk dat ook de Roma en Sinti vergoedingen krijgen”, reageert de NS. De spoorwegen richten de commissie op samen met Salo Muller, een overlevende van de Holocaust die strijdt voor de schadevergoedingen. Muller heeft aangegeven dat de vergoedingen wat hem betreft alleen voor Joden bedoeld zijn.

En dat steekt Weisz. "Hij heeft dat gezegd omdat we volgens hem een te kleine groep zijn en omdat we ons nooit zelf hebben gemeld bij de NS. Een denkfoutje dat ik hem heb vergeven."

'Fijn voor de kleinkinderen'

Weisz is er blij mee als ‘er geen onderscheid meer wordt gemaakt’. Natuurlijk is het laat dat de NS met dit gebaar komt, beaamt hij ook. “Maar nogmaals het gaat om de erkenning.”

LEES OOK: Holocaustervaringen Udenaar Zoni Weisz op speciale website

Het geld dat hij eventueel krijgt, ‘is fijn voor de kleinkinderen’. Zo reageerde zijn 'verstandige vrouw' volgens Weisz toen ze hoorde van het nieuws over de mogelijke compensatie.