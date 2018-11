Het kan vriezen of dooien maar de ijsbanen hebben nu het liefste nattigheid

"Wij zijn voor zo'n zestig procent afhankelijk van water dat we oppompen uit onze eigen put. De rest halen we uit de sloot naast de ijsbaan. Maar dat is niet genoeg om het hele veld voldoende onder water te zetten", legt Pompe uit. Vanwege de extreem lage grondwaterstand mag de vereniging de eigen put niet gebruiken. Bovendien bestaat het risico dat er te weinig in zit.





In hetzelfde schuitje

Bestuurslid Gerard Kroon van IJsco hoopt dat wanneer het gaat vriezen het waterschap toestemming geeft om het eigen water op te pompen: "Er zijn hier nog andere ijsverenigingen in de buurt en die zitten met hetzelfde probleem. We zullen moeten afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt maar uiteindelijk is het waterschap de baas."

Ondertussen denken ze bij IJsco na hoe ze dit probleem in de toekomst kunnen voorkomen. "Een zeil eronder of laten asfalteren zijn opties, maar beide oplossingen kosten geld en dat komt pas weer binnen wanneer mensen hier komen schaatsen. Een beetje kip en ei dus."



Schaatsen uit het vet

Toch geven ze bij de Oosterhoutse ijsvereniging de moed niet op. Jos Pompe: "Met een beetje geluk kan er deze winter weer gewoon geschaatst worden. Als je Piet Paulusma moet geloven, krijgen we een strenge winter. Nu alleen nog een beetje heel veel regen."