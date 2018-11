Minister Grapperhaus heeft z’n hielen nog niet gelicht of …

BERGEN OP ZOOM - Twee dagen geleden banjerde minister Ferd Grapperhaus nog met zijn laarzen over de modderige paden van de Brabantse Wal. De minister wilde, op uitnodiging van boswachter Erik de Jonge, met eigen ogen zien hoe de natuur gebukt gaat onder de vele dumpingen van drugsafval en andere rotzooi. Grapperhaus heeft z’n hielen nog niet gelicht op de Brabantse Wal of …

… op de plek waar woensdag nog niets was te zien liggen vrijdag de vuilniszakken drugsafval opgestapeld.

De Jonge is het al lange tijd meer dan beu. Er zijn meer handhavers en vaker politiecontroles in het buitengebied nodig om het probleem te tackelen. “Dit is waanzin”, sprak de minister afgelopen week nog. “Het kan niet zo zijn dat criminelen het buitengebied als werkplaats gebruiken.”