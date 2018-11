'Mam, kun je even geld overmaken?' Steeds vaker oplichting via WhatsApp

OSS - De afgelopen maanden ontving Fraudehelpdesk honderden nieuwe meldingen van WhatsApp-fraude. Het gaat om een vorm van oplichting waarbij een ‘familielid’ om hulp vraagt. Hij of zij heeft dringend geld nodig en belooft het snel weer terug te betalen. Een vrouw uit Oss was onlangs slachtoffer. In de veronderstelling dat ze contact had met haar dochter, maakte ze 4.500 euro naar een onbekende.

Anoniem wil het slachtoffer van deze fraude haar verhaal doen. Om te waarschuwen dat je er zomaar in kan trappen, terwijl je van jezelf denkt dat je juist alert bent als het om dit soort zaken gaat. Haar verhaal begint als ze een berichtje van haar dochter krijgt. Daarin staat dat ze een nieuwe nummer heeft.

'Even helpen met bankieren

"Ik kreeg een appje, compleet met foto van mijn dochter, waar ze dus schrijft dat dit haar nieuwe nummer is. Dat kan natuurlijk, dus ik sla dat nieuwe nummer op en denk er verder eigenlijk niet meer over na. Een dag later krijg ik weer een appje. Nu met het verzoek om even te helpen met bankieren."



De app-conversatie die dan begint staat nog steeds op haar telefoon. Te zien is dat er in een typische moeder-dochter dialoog verzocht wordt om even te helpen omdat er problemen zijn met internet-bankieren en dat er met spoed een rekening betaald moet worden.

Betaalaanwijzingen via WhatsApp

"Ik wist niet precies hoe dat moest, dus kreeg ik aanwijzingen van haar via WhatsApp. Hoe ik de Random Reader moest gebruiken en welke rekeningnummers ik moest gebruiken. Toen ik later zag dat er 3.500 euro van mijn spaarrekening naar mijn lopende rekening was overgeschreven en daar vervolgens 4.500 euro van was afgeschreven kreeg ik door dat ik waarschijnlijk opgelicht was."

Bank en politie ingeschakeld

Uiteindelijk krijgt ze ook mondeling contact met haar dochter en wordt duidelijk dat er iets helemaal mis is gegaan. Meteen wordt de bank ingeschakeld en belt ze de politie.

Toch nog goed gekomen

"Gelukkig is het daarna toch nog goed gekomen. Het proces-verbaal is door de politie doorgestuurd naar ABN Amro en Rabobank en zij hebben het geld toch nog weten te traceren. Na vier weken had ik de 4.500 euro weer terug. Maar ik heb geluk gehad, want in veel gevallen zijn gedupeerden hun geld definitief kwijt."

'Oplichters haken dan af'

Fraudehelpdesk geeft het volgende advies. Krijgt u per mail, sms of WhatsApp het verzoek geld over te maken? Voor een familielid, bekende of voor uw werkgever? Betaal nooit op basis van enkel een berichtje. Zorg voor persoonlijk of telefonisch contact. Zo kunt u controleren met wie u werkelijk te maken heeft. Lukt bellen niet, maar appen wel? Laat de ander dan een gesproken berichtje sturen. Oplichters haken dan snel af!