Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie stuit op twee inbrekers én op masturberende man tijdens grote grenscontrole Belgische en Nederlandse agent werken samen

KALMTHOUT - Tientallen Nederlandse en Belgische agenten hebben tijdens een gezamenlijke grenscontrole twee inbrekers aangehouden. Dat gebeurde net over de grens in Kalmthout. Andere opvallende opbrengst van de controle: de ontdekking van een masturberende man in een auto.

Geschreven door Cor Bouma

Een gemende politie-eenheid hield in Kalmthout twee mannen aan, maar die zetten het op een lopen. Omdat de politie in groten getale aanwezig was vanwege de grenscontrole, kon de omgeving direct worden afgezet. Ook werd een politiehond ingezet. Eén man werd direct aangehouden. Bij de zoekactie naar de tweede man werd een helikopter ingezet. Rond middernacht werd die tweede inbreker in Kalmthout aangehouden. Trots

Dré van Roomen van het politieteam Roosendaal is zeer trots: "Die twee inbrekers hadden duidelijk de verkeerde dag uitgekozen. Door onze gemengde actie hadden we natuurlijk een enorme slagkracht. Binnen no-time stond de hele wijk vol met tientallen Belgische en Nederlandse politiemensen. Een prachtige samenwerking." Grote actie

Tijdens de grote internationale controle in de grensstreek van Nispen tot Rijsbergen werden verder nog tientallen bekeuringen uitgedeeld. Zo'n zestig opsporingsambtenaren (boa’s) en politiemensen uit Nederland en België werkten aan de actie mee. Masturberende man

De boa’s vonden in het Mastbos een tent van een zwerver, waarin een kleine hoeveelheid hennep en enkele keukenmessen werden aangetroffen. Verder vonden de opsporingsambtenaren verschillende afvaldumpingen, een motorcrosser in het bos, twee gevallen van vuurwerkoverlast, een rijverbod, een masturberende man in een auto en heel veel kleinere zaken.