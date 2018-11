Twee zware ongelukken op A58, weg dicht tussen Moergestel en Oirschot

EINDHOVEN - Op de A58 van Breda naar Eindhoven hebben vrijdagmiddag twee zware ongelukken plaatsgevonden. De weg tussen Tilburg en Eindhoven is helemaal dicht. Het is er een enorme ravage. Ambulances, politie, brandweer en een traumaheli zijn aanwezig om hulp te verlenen.

Een vrachtwagen reed rond vijf uur op een andere vrachtwagen. De chauffeur van de achterste vrachtwagen, vermoedelijk een man uit Bulgarije, raakte bekneld en zou zwaargewond zijn. De brandweer probeert de man momenteel te bevrijden. Ook aan de andere kant van de snelweg is een rijstrook afgesloten. Het slachtoffer kan zo over de vangrail getild worden en met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Politieagenten schrijven ondertussen boetes uit aan automobilisten die het ongeluk filmen met hun telefoon. Al acht mensen zijn op de bon geslingerd.

Tweede ongeluk

Het is het tweede ongeluk in korte tijd op de A58 vrijdagmiddag. Eerder botste een bestelbusje bij knooppunt Batadorp met een tankwagen, wat voor vijf kilometer file zorgde. Het busje is total loss. Achterin stond een watertank, waardoor de bestuurder bekneld raakte. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft volgens de hulpverleners veel geluk gehad.