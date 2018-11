Deel dit artikel:













Albanezen wilden in vliegtuigje oversteken naar Engeland, politie rolt mensensmokkelbende op Het vliegtuigje waarmee de Albanezen naar Engeland wilden reizen. Foto: politie.

BREDA - Bij een politiecontrole op de A27 bij Breda is donderdagavond een groep Albanezen aangehouden. Het ging om vijf mannen, zes vrouwen en drie jonge kinderen. Ze waren met twee busjes op weg naar het Gelderse vliegveld Teuge. Vandaar wilden ze met een vliegtuigje naar Engeland. Het is volgens de politie de eerste keer dat op deze manier geprobeerd wordt illegaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De politie maakte vrijdag bekend dat in totaal negen verdachten zijn aangehouden en worden verhoord. Het gaat om mannen tussen de 29 en 62 jaar oud. Onder hen twee mannen uit Amsterdam die achter het stuur van de busjes zaten en twee Engelse piloten. Observatieteam

Op vliegveld Teuge zag een observatieteam van de politie hoe de piloten het vliegtuigje tankten en gereed maakten voor een vlucht via België richting Engeland. Deze beide verdachten zijn rond zessen aangehouden op het vliegveld. Een half uur later werden de twee busjes staande gehouden bij Breda. De twee Amsterdammers werden aangehouden. De vijf Albanese mannelijke inzittenden (20-27 jaar oud) zijn meegenomen voor verhoor op het bureau in Den Bosch. De Albanese vrouwen en kinderen uit de busjes zijn elders ondergebracht. Mensensmokkel

Tijdens doorzoekingen van een hotelkamer en twee woningen in Amsterdam zijn donderdagavond rond zeven uur nog eens vier verdachten aangehouden. De negende verdachte die is aangehouden, wordt beschouwd als hoofdverdachte die de organisatie van de mensensmokkel in handen had. Hij werd kort na tien uur in de kraag gepakt in Amsterdam. Tijdens de actie vonden agenten onder meer mobiele telefoons, geld, een auto en administratie. Ook het kleine vliegtuig met slechts acht zitplaatsen, waarvan twee voor de piloten, werd in beslag genomen. Alle verdachten zitten in beperking en hebben uitsluitend contact met hun advocaat. Om die reden kan het Openbaar Ministerie niet meer informatie verstrekken. Wel maakte justitie bekend dat ze samen met de Koninklijke Marechaussee sinds juli 2017 onderzoek doet naar deze groep mensensmokkelaars.