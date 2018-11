Nuenen betreurt mogelijk uitstel herindelingsadvies 'ten zeerste'

NUENEN - "Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings verwijt ons een gebrek aan bestuurskracht en traag handelen. Nu geeft ze zelf het slechte voorbeeld." Peter van Leeuwen moet lachen om het besluit van het dagelijks bestuur van de provincie om het herindelingsadvies Nuenen-Eindhoven aan te houden. Hij is de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad van Nuenen, W70.

Loco-burgemeester Ralf Stultiëns laat weten dat de gemeente Nuenen het 'ten zeerste betreurt' dat het besluit over de mogelijke fusie met Eindhoven wordt uitgesteld. De gemeente Eindhoven gaat er inhoudelijk niet op. Ze neemt kennis van het besluit en zal zich onverminderd constructief blijven inzetten voor versterking van de regionale bestuurskracht en de samenwerking in de regio, zo staat in een persbericht.



'Nieuw konijn uit de hoed'

W70's fractievoorzitter Van Leeuwen vindt dat hierop moet worden ingezet, zonder een van bovenaf opgelegd fusie met de gemeente Eindhoven. "Spierings tovert elke keer weer een nieuw konijn uit de hoge hoed. Dit is belachelijk. Het zou zomaar kunnen zijn dat het presidium met daarin een aantal fractievoorzitters van Provinciale Staten maandag al besluit het advies aan te houden. Dan hoeft hierover vrijdag niet meer vergaderd te worden. Dat is misschien ook een uitkomst voor coalitiepartij SP, waarvan de laatste tijd duidelijk werd dat die zo goed als zeker tegen gaat stemmen. Mogelijk gaat ook meespelen dat er volgend jaar verkiezingen zijn voor Provinciale Staten, waardoor de situatie weer anders kan zijn."

'Alleen maar afwachten'

Ralf Stultiëns is evenmin blij met aangekondigde besluit: “Maandenlang wordt toegewerkt naar 7 december als de dag waarop het besluit wordt genomen over het herindelingsadvies. En nu, een week voor die dag, wordt het provinciebestuur gevraagd dit advies aan te houden. We willen hierover geen waardeoordeel vellen, maar betreuren het wel. Verder kunnen we alleen maar afwachten.” Mocht PS instemmen met het verzoek van Spierings, dan kan de hele procedure nog maanden langer gaan duren.

De gemeente Eindhoven laat in haar reactie ook nog weten dat ze tijdens die eventuele procedure welwillend meewerkt aan het herindelingsproces onder regie van de provincie.

