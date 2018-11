Deel dit artikel:













Drie Bulgaarse 'leden van rondreizende bendes' voor de rechter voor diefstallen in Rucphen Gerechtsgebouw Breda

RUCPHEN - Drie Bulgaren (24, 27 en 30 jaar) moeten donderdag 6 december voor de rechter in Breda verschijnen in verband met een groot aantal diefstallen. Het trio werd zaterdag 24 november aangehouden op de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. Volgens justitie maken de mannen deel uit van rondreizende bendes, ook wel 'mobiel banditisme' genoemd.

Geschreven door Corné Verschuren

De politie kwam de verdachten op het spoor na een tip van Rucphense winkeliers. Die hadden elkaar gewaarschuwd via een app-groep en foto’s gemaakt van de daders en hun auto. Agenten zagen de bewuste auto rijden in Bergen op Zoom en hielden de inzittenden aan. Gestolen auto

Bij hun arrestatie bleek dat de mannen Turkse identiteitsbewijzen bij zich hadden. Verder spraken zijn Roemeens en reden ze in een gestolen auto met Engels kenteken. Over dit kenteken was een Pools kenteken gemaakt. De mannen zitten nog vast en moeten zich vanwege het snelrecht donderdag al verantwoorden voor de rechter.