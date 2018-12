Mariano Bombarda tipt Willem II-spits Fran Sol: 'Dat zou hem nog completer maken'

Op dit moment werkt Bombarda niet meer in de voetbalwereld. "Ik werk nu bij Ericsson, een bedrijf dat telecomproviders aanbiedt. Dat doe ik nu al langer dan tien jaar." Fran Sol kan dus nog het een en ander bijleren, maar Bombarda ziet hem wel bij zijn oude club Feyenoord spelen. "Dat is natuurlijk wel een hoger niveau. Daar worden andere dingen gevraagd. Maar Sol is wel een slimme speler, dus ik denk dat hij dat wel kan." Ondanks dat Sol net als Bombarda een spits is, ziet de 46-jarige Argentijn weinig gelijkenissen tussen hem en de Spaanse spits van Willem II. "We zijn niet echt dezelfde types, maar Sol komt net als ik het best tot z'n recht in de zestien. Wat dat betreft dus wel, maar we hebben wel een andere stijl."

Bombarda genoot afgelopen weekend van het spel van PSV tegen FC Barcelona, ondanks het verlies met 1-2 in eigen huis. "Ik vond ze echt goed spelen. Ze kregen veel kansen en hadden niet echt het geluk aan hun zijde. Maar uiteindelijk heeft Barcelona Messi, die even het verschil maakt. Die hadden we nog niet gezien en ineens was hij er."

Willem II in de Champions League

Zelf speelde Bombarda in zijn Willem II tijd ook in de Champions League. De spits scoorde eenmaal tegen Sparta Praag, maar de wedstrijd staat in zijn geheugen gegrift als één van de meest frustrerende duels uit zijn loopbaan. "Ik scoorde al na 31 seconde, maar uiteindelijk verlies je die wedstrijd met 3-4. Dat was totaal onnodig. We begonnen fantastisch en stonden met 3-1 voor. Maar toen gebeurde er gekke dingen. Een fout van de keeper en penalty's. Dat was wel frustrerend, ja."

Ook NAC kwam nog aan bod in de nieuwe aflevering van 'Frietje Met?'. "Daar gaat het niet lekker. Ze staan er beroerd voor", doelt Bombarda op de laatste plaatst waar NAC momenteel staat. De Willem II-man heeft geen haat-gevoelens naar de eeuwige rivaal uit Breda. "Ik ben niet anti-NAC. De derby is toch mooi? Je moet ze erbij houden zodat die derby's gespeeld kunnen worden."

Eredivisieprogramma:

Zaterdag 1 december, 19.45 uur: AZ - Willem II

Zondag 2 december, 14.30 uur: Feyenoord - PSV

Zondag 2 december, 16.45 uur: FC Groningen - NAC