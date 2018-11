Doen we nog een warmte-record? Zondag wordt het lenteachtig zacht én nat

EINDHOVEN - Het kan komende zondag zomaar de warmste decemberzondag ooit worden. Tegelijkertijd gaat het flink regenen. Wie buiten wil gaan genieten van de lenteachtige temperatuur, doet er verstandig aan een paraplu mee te nemen.

"Nat en niet koud." Zo omschrijft MeteoGroup het enigszins voorzichtig. Zaterdag wordt het 9 tot 10 graden Celsius en trekt bewolking in de ochtend van het westen naar het oosten over de provincie. Dat zorgt voor nogal wat regen in combinatie met een stevige wind uit het zuiden.

In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur nauwelijks en blijft het 9 tot 10 graden Celsius. Een tamelijk ongewone decembernacht die de opmaat vormt voor een mogelijk warmterecord.

Warmterecord

MeteoGroup voorspelt voor zondag een zachte zuidenwind. Hierdoor kan de temperatuur in het zuiden van het land oplopen tot 13, mogelijks zelfs 15 graden Celsius. Een lenteachtige zondag dus die de warmste 2 december ooit (14,1 graden Celsius in 1953) naar de kroon gaat steken.

Wandelaars, fietsers en andere recreanten in de buitenlucht moeten rekening houden met een opnieuw bewolkte hemel waar veel regen uit gaat vallen.

Het zachte weer is na het weekeinde niet verdwenen. Ook maandag blijft het opmerkelijk mild met een temperatuur rond de 14 graden Celsius.