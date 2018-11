Helmond Sport pakt op sensationele wijze eerste driepunter van het seizoen, TOP Oss krijgt pak slaag

Helmond Sport – Sparta Rotterdam 3-0

Vijftien wedstrijden en geen enkele overwinning. Helmond Sport-trainer Rob Alflen moet gek zijn geworden. Maar speelronde zestien bracht dan eindelijk de eerste overwinning van het seizoen voor Helmond Sport. Verrassend was het zeker, want Helmond Sport wist met 2-0 te winnen van Sparta Rotterdam, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie.

De thuisploeg kwam na 23 minuten enigszins gelukkig op voorsprong nadat Arne Naudts een penalty versierde. Thibaut Swinnen wist wel raad met het buitenkansje en zette de ploeg van Alflen op voorsprong. Die voorsprong werd uit het niets verdubbeld na iets meer dan een uur spelen. Verdediger Nick de Louw zag zijn schot van richting worden veranderd en zette daarmee de verrassende 2-0 op het scorebord. Uiteindelijk was het uitblinker Arne Naudts die de thuisploeg tien minuten voor tijd op 3-0 kopte.

Tekst gaat verder onder de tweet.

TOP Oss – Roda JC Kerkrade 0-5

Vijf wedstrijden op rij had de ploeg van Klaas Wels gewonnen, maar thuis tegen Roda JC Kerkrade leek de overwinning er geen moment in te zitten. De bezoekers uit Limburg stonden na 23 minuten spelen al met 0-2 achter. Mario Engels en Gyliano van Velzen waren de doelpuntenmakers aan Roda-zijde. TOP leek de rust te halen met de 0-2 achterstand, maar op slag van rust deelde Roda-middenvelder Nicky Souren de genadeklap uit: 0-3.

In de tweede helft probeerde TOP nog de aansluitingstreffer(s) te maken, maar aan de andere kant was het na een uur spelen alweer raak. Doelman Nick Olij ging in de fout, waardoor de vierde Limburgse treffer aangetekend kon worden. Acht minuten voor tijd deelde ook TOP-verdediger Lorenzo Pique mee in de malaise waardoor Mario Engels zijn tweede van de avond en Roda’s vijfde kon maken. De defensie van TOP Oss had tot dusverre pas tien tegendoelpunten, maar na vanavond zijn dat er dus vijftien geworden.

Tekst gaat verder onder de tweet.

FC Dordrecht – RKC Waalwijk 2-0

RKC, de nummer vijftien van de competitie, ging op bezoek bij de nummer negentien van de competitie. Maar de ploeg van Fred Grim zal zich een andere avond voorgesteld hebben. De Waalwijkers kwamen na een halfuur op achterstand door een doelpunt van Oussama Zamouri. De tweede helft was nog geen drie minuten oud, of RKC-doelman Etienne Vaessen ging gruwelijk in de fout. De goalie probeerde een bal op de borst aan te nemen, maar dat liep niet goed af: Zamouri kon daardoor zijn tweede van de avond binnenschieten. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. RKC kon geen vuist maken en verliest voor de negende keer dit seizoen.

SC Cambuur – FC Eindhoven 1-3

Eindhoven had de laatste twee wedstrijden al winnend afgesloten en ook in Leeuwarden heeft de ploeg van David Nascimento die lijn doorgetrokken. Al na drie minuten kwamen de Blauw-Witten op voorsprong door een snelle counter. Marcelo Lopes ontsnapte aan de aandacht van de verdediging en zette de bezoekers op 0-1. Na ruim twintig minuten kwam Cambuur langszij via Van Kipperssluis, maar lang konden de Leeuwarders niet genieten van de gelijke stand. Drie minuten later staat Eindhoven namelijk alweer op een 1-2 voorsprong. Oud-Cambuur-speler Alvin Daniels scoorde tegen zijn oude ploeg.

In de tweede helft was Eindhoven al een aantal keer dicht bij een derde treffer, maar die viel pas twaalf minuten voor tijd. Linksback Jarno Janssen tikte een corner binnen waardoor FC Eindhoven nu drie wedstrijden op rij heeft gewonnen RKC is gepasseerd op de ranglijst.