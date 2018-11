Deel dit artikel:













Volg hier LIVE de verrichtingen van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - Het is weer vrijdagavond en dat betekent dat er weer wordt gevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie. RKC, FC Eindhoven, Helmond Sport en TOP Oss komen vanavond in actie. Laatstgenoemde club is de laatste weken goed in vorm en ontvangt Roda JC Kerkrade. Volg hier de tussenstanden LIVE.

Geschreven door Job Willemse

TOP Oss - Roda JC Kerkrade 0-2

De ploeg van Klaas Wels, die al vijf wedstrijden op rij wist te winnen, komt in eigen huis al vroeg op een achterstand. Mario Engels schiet een vrije trap mooi binnen. Gyliano van Velzen zet de Limburgers na 23 minuten op een 0-2 voorsprong. FC Dordrecht - RKC 1-0

RKC komt na een halfuur spelen op achterstand. Vleugelaanvaller Zamouri schiet laag in de verre hoek raak. SC Cambuur - FC Eindhoven 1-2

De bezoekers komen al ontzettend snel op voorsprong. Marcelo Lopes ontsnapt aan de aandacht van de verdediging en scoort al na drie minuten. Na 21 minuten komt Cambuur op gelijke hoogte via Van Kipperssluis, maar Eindhoven gaat niet bij de pakken neer zitten. De nummer dertien van de eerste divisie staat drie minuten later alweer op een 1-2 voorsprong. Alvin Daniels is de doelpuntenmaker. Helmond Sport - Sparta Rotterdam 1-0

De thuisploeg komt verrassend op voorsprong. Spits krijgt een gemakkelijke penalty en die wordt prima ingeschoten door Thibaut Swinnen. LEES OOK: Clubicoon Raymond Koopman: 'Bij TOP Oss vallen alle puzzelstukjes op hun plaats' DE OPSTELLINGEN: