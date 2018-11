Jumbo in Eindhoven kampt met grootschalige koffiediefstal

EINDHOVEN - Het filiaal van Jumbo in het Eindhovense Winkelcentrum Woensel kampt met grootschalige koffiediefstal. Klanten kunnen koffie niet meer zelf uit de schappen halen. Dat staat op een briefje voor de schappen.

Volgens een medewerker van de supermarkt zijn vooral de pondspakken snelfiltermaling van Douwe Egberts in trek. Op welke schaal en sinds wanneer is onduidelijk. Winkelpersoneel kan desgevraagd in het magazijn kijken of er koffie op voorraad is.



'Geen sprake van piek'

Ooit werd uit bijvoorbeeld drogisterijen tandpasta bij de vleet gestolen. En er wordt ook geregeld melkpoeder uit winkels ontvreemd. Het is niet bekend of er meer winkels in Eindhoven nu last hebben van koffiedieven en wat hen drijft. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er wel enige regelmaat aangiftes zijn van winkeldiefstal in het genoemde winkelcentrum. Van een piek op dit moment (en dan ook nog specifiek gericht op koffie van de Jumbo) lijkt geen sprake te zijn, zo meldt hij ook.



Het is evenmin duidelijk of bij andere vestigingen van Jumbo koffie ook zo populair is bij het dievengilde. “Aangezien dit bedrijfsgevoelige informatie betreft, kan ik hier niets over delen”, is het summiere commentaar vanuit het hoofdkantoor van de Veghelse winkelketen.