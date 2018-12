'We worden mentaal steeds ongezonder', Joep Verbugt pleit voor mentale gymlessen op school

“We maken mentale gezondheid minder belangrijk dan lichamelijke gezondheid”, vertelt Verbugt. En dat is niet terecht, benadrukt hij. ”We worden opgeslokt door onze smartphone. We denken dat we kunnen multitasken en dat is niet geval. We zien dat mensen zich steeds slechter kunnen concentreren. We worden mentaal steeds ongezonder.”

Stigma

Daarom vindt Verburg dat we meer met onze mentale gezondheid bezig moeten zijn. Maar er is één probleem: mensen met mentale klachten of psychiatrische patiënten gaan gebukt onder een stigma. “Maar je moet erover kunnen praten. Dat moet ook normaal worden. Het is ontzaglijk belangrijk om te laten zien dat je niet uniek bent als je mentale klachten hebt en dat het niet iets is waar je je voor hoeft te schamen.”

Verbugt geeft zelf het goede voorbeeld. Hij begint zijn boek met de omschrijving hoe hij zelf twee jaar geleden met paniekaanvallen kampte. In onderstaande video vertelt hij wat dit met hem deed.

Joep Verbugt wil met zijn pamflet een discussie starten. Er moet een nieuwe mentaliteit in de samenleving komen met tien praktische tips aan de samenleving. Zo wil Verburg dat er een EHBO-cursus erste hulp bij psychische problemen wordt gefaciliteerd. Er moet een mentale gezonheidsmonitor komen. In de video ligt Verburg aan aantal tips toe, waaronder de mentale gymles.