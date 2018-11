Vijf jaar cel voor bedreiging en geweld tegen ex-vriendin in Oss

OSS - De rechtbank heeft een 24-jarige man veroordeeld voor onder meer mishandeling en een poging tot doodslag op zijn ex-vriendin uit Oss. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van vijf jaar.





De man zat tot aan zijn proces al in preventieve hechtenis in Vught. Hij had jarenlang een relatie met het slachtoffer en was de vader van haar twee zonen. In mei 2017 bedreigde hij de vrouw. Een week later sneed hij kleding van haar kapot met een mes. Een aantal maanden later sloeg hij het slachtoffer met een bierfles op haar hoofd, waardoor zij letsel opliep. In april van dit jaar stak hij haar meerdere keren met een mes, onder meer in haar borst en buik.

Alcohol

De verdachte verklaarde tijdens de behandeling van de strafzaak dat hij wist dat hij onder invloed van alcohol agressief wordt. Toch dronk de man voorafgaand aan de steekpartij opnieuw veel. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank ook mee dat de bedreiging en het geweld een grote indruk op het slachtoffer maakten. De steekpartij vond zelfs plaats op het moment dat de kinderen aanwezig waren.

Verstandelijke beperking

Bij de man is een verstandelijke beperking vastgesteld. Maar vanwege de ernst van de feiten legde de rechtbank het advies van de psycholoog, de psychiater en de reclassering naast zich neer om een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen. De man moet ook een schadevergoeding van bijna 6000 euro betalen.