Oss weer terug op aarde na flinke zeperd tegen Roda JC

Na afloop heerste er vooral gelatenheid bij Huseyin Dogan en trainer Klaas Wels. “We zijn de afgelopen weken niet in de wolken geweest, dus de val is niet eens heel hard”, zo stelde Wels. “ Waar ik het meest teleurgesteld over ben, is dat wij geen enkel moment aanspraak hebben gemaakt op de overwinning. Qua spel, zowel met als zonder bal, was het vandaag onder de maat.”

'Geen kansloze avond'

De topscorer van TOP Oss, Huseyin Dogan, had toch niet het gevoel dat het een volledige kansloze avond was. Na de 0-1 van Roda JC maakt Oss aanspraak op minimaal één treffer. “Zeker in de eerste helft had ik niet het idee dat het een kansloze missie was. Roda was ontzettend effectief met het afmaken van de kansen. Vooral de tweede treffer was erg mooi. Zij maken de kansen gewoon af; dat is ook een kwaliteit.”

Toch baalde de topscorer van het feit dat zijn ploeg vanavond niet thuis gaf. Bij winst konden de Ossenaren de eerste plek tijdelijk overnemen van Sparta Rotterdam, die met 3-0 verloor van Helmond Sport. “Daar zijn wij niet mee bezig”, zegt Dogan. “Ik baal vooral van het feit dat wij niet ons niveau hebben gehaald. Dat is zonde. We hebben dit seizoen laten zien dat we een hoog niveau kunnen halen. Dat is tegen Roda niet gelukt.”









'Niet gek laten maken'

Ook trainer Klaas Wels bleef vooral nuchter na de flinke zeperd van TOP. “We wisten dat wij ook kunnen verliezen. Vandaag hebben we flink op onze broek gekregen, maar aan de andere kant: ik verlies liever één keer met 5-0, dan vijf keer met 1-0. We blijven vooral doorgaan op deze ingeslagen weg.”

Met het verlies tegen Roda sluit TOP ook een mediacircus af, waar vooral trainer Klaas Wels de nodige complimenten kreeg. Zo werd hij meerdere malen 'Klaas Klopp' genoemd, en werd hij geïnterviewd door onder meer NOS Langs de Lijn en AD. “Tuurlijk is die erkenning leuk. Daar doe je het ook voor als trainer, maar ik heb de afgelopen weken rustig ondergaan. Als je wint krijg je aandacht, maar als we af en toe verliezen is er geen man overboord. Ik blijf mijn werk met veel plezier doen.”