Zeer grote uitslaande brand op industrieterrein Son: metershoge vlammen verwoesten gebouw Prodrive

Rond vier uur 's nachts is de brand ontstaan. De vlammen zijn van ver te zien. De brand zou mogelijk door een explosie zijn ontstaan.

NL-alert

Het gebouw staat volledig in brand. De brandweer stuurde zaterdagochtend vroeg een NL-alert voor de regio Son en Breugel om mensen te waarschuwen.

Het gebouw lijkt niet meer te redden. Omdat meer explosies niet kunnen worden uitgesloten, kan de brandweer het pand nog niet binnen. Volgens de politie zijn er geen mensen in het pand. Er zouden geen gewonden zijn.

Overslaan

De brandweer doet er in de eerste plaats alles aan om ervoor te zorgen dat de brand niet overslaat naar andere gebouwen. Hiervoor is extra capaciteit opgeroepen. Er is hulp ingeroepen van een 'batterij' aan brandweerkorpsen uit de verre omgeving.

De uitslaande brand bij Prodrive in Son (Foto: Niels Penninkhof)





Technologiebedrijf

Prodrive Technologies is een technologiebedrijf met meerdere loodsen en kantoorpanden op het industrieterrein. Het bedrijf produceert vooral elektronica. Welk pand er precies in vlammen opgaat, is nog niet duidelijk.