Vier gewonden bij grote vechtpartij bij café in Rucphen

RUCPHEN - Aan de Raadhuisstraat in Rucphen vond vrijdagnacht een grote vechtpartij plaats. Hierbij raakten vier mensen gewond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht, samen met een 21-jarige man uit Zundert die ook medische zorg nodig had. Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Rond halftwee zochten enkele mannen bij het café de confrontatie op met willekeurige mannen. Ze begonnen flink te slaan en te schoppen. Toen de daders er vervolgens in een auto vandoor gingen, reden ze een van de slachtoffers ook nog eens aan.

Tot nu toe is een 21-jarige man aangehouden. Verder is aan de Laurierberg in Roosendaal door de politie een auto in beslag genomen. Vermoedelijk gaat het om de auto waarin de daders waren gevlucht.