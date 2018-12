Rico Verhoeven krijgt zijn evenbeeld in Madame Tussauds [VIDEO]

UTRECHT - Kickbokser Rico Verhoeven krijgt een wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. Dat maakte de wereldkampioen zaterdag zelf bekend op zijn fandag in Utrecht.

De 'king of kickboxing' uit Halsteren heeft er wel wat voor moeten doen om een plekje in dit beroemde wassenbeeldenmuseum te krijgen. Hij werd in 2014 voor het eerst wereldkampioen en prolongeerde deze titel tot en met dit jaar 2018.





Het is onduidelijk wanneer je zelf een 'stare down' kunt doen met Rico in Amsterdam. Hij zal een behoorlijke plek innemen, want zijn afmetingen zijn indrukwekkend. Hij heeft een lengte van bijna twee meter en zijn gewicht is net geen 120 kilo, waarvan een groot gedeelte spier en amper vet.