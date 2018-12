Deel dit artikel:













A67 weer open na uren oponthoud door geschaarde vrachtwagen met 25 ton slagroom Vrachtwagen met 25 ton slagroom geschaard (Foto: Dave Hendriks)

GELDROP - Op de A67 ter hoogte van Geldrop is zaterdag een vrachtwagen met 25 ton slagroom geschaard. Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond twee uur. In de richting van Venlo stond lange tijd een file omdat één rijbaan was afgelopen. Inmiddels is de weg weer vrij.

Geschreven door Marlou van den Broek

De vrachtwagen heeft brandstof gelekt, dus de bodem moest gesaneerd worden. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.



De rechterrijstrook was dicht. De vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geen slagroom gelekt.