Grote hoogwateroefening bij extreem laag water

Stoere kerels en een enkele vrouw zijn het die zich op zaterdag in alle vroegte verzamelen bij het gebouw van Waterschap Rivierenland in Sleeuwijk. De vijftig vrijwillige dijkwachten maken zich klaar voor een grootschalige oefening langs de rivierdijken. Laarzen worden aangetrokken, iedereen hijst zich in een oranje hesje en de portofoons worden getest. "Ik woon in het gebied en zie wat er mis kan gaan als iets mankeert aan de dijk", zegt Henrie van der Meijden. Hij heeft zich daarom meteen aangemeld toen er vrijwillige dijkwachten werden gezocht.

Speurtocht

Tijdens de oefening moeten de vrijwilligers op zoek naar zwakke plekken en scheuren in de dijk. Het is net een soort speurtocht waarbij de mankementen op kleine kaartjes verstopt zijn op de dijk. "Wij zijn de speurders, de ogen voor het waterschap", aldus Van der Meijden. Als de dijkwachten een beschadiging gevonden hebben, moeten ze die met een speciale app doorgeven aan het Waterschap. Die app is sinds kort in gebruik om zo snel mogelijk alle belangrijk informatie over de dijken te kunnen verzamelen.

Te weinig personeel

Als het water tot aan de kruin van de dijken staat heeft het Waterschap te weinig personeel om de 500 kilometer rivierdijk goed te controleren. "We kunnen echt niet zonder deze vrijwilligers en leren ze om ons in geval van nood te ondersteunen", zegt oefenleider Jacco Koman. Dat wordt vandaag, ondanks het extreem lage water, zo levensecht mogelijk gedaan. Op de dijk staat zelfs een vrijwilliger met een zwemvest, die als het er echt op aankomt, het water in moet om een speciaal beschermzeil vast te maken.