Clubwatchers denken dat PSV gaat winnen in De Kuip: 'Je kunt met een gerust hart kijken'

ROTTERDAM - PSV speelt zondagmiddag de topper tegen Feyenoord. De ploeg van Mark van Bommel zal met vertrouwen afreizen naar De Kuip, aangezien PSV dit seizoen nog foutloos is na dertien wedstrijden en afgelopen week goed speelde tegen FC Barcelona. “De PSV-fan kan met een gerust hart gaan kijken zondag.”

Dat denkt PSV-watcher Joost van Erp. Hij ziet de Eindhovense formatie niet verliezen tegen Feyenoord. “Die ploeg heeft dit seizoen nog totaal geen indruk gemaakt. PSV is de ploeg met zelfvertrouwen.” Rik Elfrink is het eens met Van Erp, maar de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad vindt het moeilijk om een voorspelling van de wedstrijd te geven. “PSV is kwalitatief gewoon beter, maar Feyenoord zal vooral de eerste twintig minuten PSV bij de strot willen grijpen met De Kuip erachter.”

In vorm

Bij PSV zijn er verschillende spelers in vorm. “Luuk de Jong is echt goed bezig en Hirving Lozano en Steven Bergwijn zijn altijd gevaarlijk”, zegt Elfrink. Toch zullen ook veel ogen gericht zijn op Gastón Pereiro. De Uruguayaanse middenvelder van PSV lijkt in topwedstrijden altijd zijn beste niveau te halen. “Dat blijft toch wel iets geks”, zegt Elfrink. “Pereiro is niet iemand van de mouwen opstropen, maar voetballend is hij echt goed. Hij heeft maar heel weinig tijd en ruimte nodig en dan heeft hij ook nog eens een fantastisch schot in zijn linkerbeen.”

Van Erp verwacht dus een overwinning voor PSV, al zal het niet een walk-over worden. “Nee, dat denk ik niet. Maar PSV heeft in Europa verschillende keren laten zien dat het meekan met de Europese topploegen, en Feyenoord is echt van een ander niveau. Daarom denk ik dat PSV het niet moeilijk zal krijgen.”

Kuipvrees

Vorig seizoen won PSV met 1-3 in De Kuip door doelpunten van Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro. Toch heeft PSV het vaak lastig tegen Feyenoord. Voor PSV is de uitwedstrijd tegen Feyenoord in het verleden vaak een kluif van jewelste gebleken. De Eindhovenaren verloren in hun Eredivisie-historie bijna de helft (dertig) van alle 62 uitwedstrijden tegen de Rotterdammers, al resulteerden twee van de laatste drie uitduels in een overwinning. "In dit soort wedstrijden gebeurt er altijd wat we over een paar jaar nog herinneren", zegt Elfrink. De clubwatcher kan niet de vinger op de zere plek leggen waarom PSV het altijd lastig heeft in De Kuip. "Het zijn altijd beladen wedstrijden, maar om nou een reden te noemen waarom PSV het daar zo moeilijk heeft, durf ik echt niet te zeggen."

Mark van Bommel kent de historie, maar volgens de oefenmeester is dat geen garantie dat het zondag opnieuw een lastig karwei wordt. "Dit zijn mooie wedstrijden om te spelen. Elke wedstrijd in De Kuip moet een uitdaging zijn, ongeacht de historie. Je moet gewoon voetballen en onverstoorbaar kunnen zijn", zo vertelde hij tijdens de persconferentie.

