Willem II hoopt in regenachtig Alkmaar grote stap te zetten richting middenmoot [LIVE] Adrie Koster (foto: VI Images).

ALKMAAR - Het seizoen van Willem II is tot dusverre wisselvallig. De ploeg van Adrie Koster kan bijna wekelijks met een overwinning zich voegen bij de middenmoot van de eredivisie, maar na een nederlaag moet er direct naar onderen worden gekeken. Vanavond is dat weer hetzelfde verhaal als Willem II het in Alkmaar op neemt tegen AZ. Aftrap is om 19.45 uur, hieronder houden we het duel LIVE bij.

Geschreven door Job Willemse

'1 De wedstrijd is begonnen. Kan Willem II drie punten meenemen uit Alkmaar? DE OPSTELLINGEN: