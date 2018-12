Deel dit artikel:













Willem II op rozen in Alkmaar, Fran Sol zet de Tilburgers op 0-2 voorsprong [LIVE] Willem II op 0-2 in Almaar (foto: VI Images).

ALKMAAR - Het seizoen van Willem II is tot dusverre wisselvallig. De ploeg van Adrie Koster kan bijna wekelijks met een overwinning zich voegen bij de middenmoot van de eredivisie, maar na een nederlaag moet er direct naar onderen worden gekeken. Vanavond is dat weer hetzelfde verhaal als Willem II het in Alkmaar op neemt tegen AZ. Aftrap is om 19.45 uur, hieronder houden we het duel LIVE bij.

Geschreven door Job Willemse

'75 Nog een kwartier. Gaat Willem II voor de tweede keer in de historie winnen in Alkmaar? Er gebeurt weinig in Almaar. AZ heeft al drie keer gewisseld, probeert de aansluitingstreffer te forceren en Willem II vindt het wel welletjes en loert op de counter. '60 AZ-trainer John van den Brom heeft in de rust hard ingegrepen met twee aanvallende wissels, maar AZ krijgt niet meer kansen dan in de eerste helft. Fran Sol kreeg net dé kans om zijn derde van de avond te maken, maar de spits had te veel tijd nodig. Adam Maher kon er nog net tussen komen. '45 De thee is op en we gaan weer beginnen in Alkmaar. De bal rolt weer. Het is bijna rust. Willem II begon ijzersterk en scoorde, kwam daarna een aantal keer goed weg, scoorde uit het niets de 0-2 en had het daarna weer wat moeilijker. De meegereisde supporters zullen weinig te klagen hebben, die zingen heel de eerste helft al uit volle borst. '30 Doelpunt Willem II! Uit het niets verdubbeld Willem II de voorsprong. Donis Avdijaj ontsnapt aan de aandacht van de AZ-verdedigers en stoomt alleen af op AZ-doelman Bizot. De buitenspeler houdt goed het overzicht en legt de bal oog in oog met Bizot breed voor Fran Sol die als een echte spits meeliep. De Spanjaard maakte deze kans natuurlijk af. Willem II op rozen: 0-2. '25 AZ drukt nu door en Oussama Idrissi, geboren in Bergen op Zoom, kreeg dé kans om de gelijkmaker te maken, maar het is Willem II-aanvoerder Freek Heerkens die de bal net voor de lijn kan wegschieten. Daar kwam Willem II goed weg. '18 Daar is het eerste gevaar van AZ. Na een fantastische pass van Adam Maher kan Albert Gudmundsson alleen op Wellenreuther af, maar de doelman van Willem II tikt de bal net voor de voeten van de IJslander weg. Even later krijgt oud-NAC'er Mats Seuntjes een schietkans, maar opnieuw staat de Duitse goalie van de Tilburgers in de weg. Nog altijd 0-1 door die vroege goal van Fran Sol. De eerste tien minuten zitten erop. Willem II is dus uitstekend begonnen. Ook na de goal blijven de Tricolores de bovenliggende partij. Zo kreeg Heerkens onder meer uit een vrije trap een kopkans. AZ komt nog niet in het spel voor.

Wat een begin van de wedstrijd voor de Tilburgers. Fran Sol kreeg voor zijn doelpunt al twee kansen, en dat binnen drie minuten. De meegereisde supporters zingen de Spaanse spits luidkeels toe. '3 Doelpunt Willem II! Wie anders dan Fran Sol? De Spanjaard maakt zijn elfde doelpunt van het seizoen na een heuse scrimmage. Willem II leidt in Almaar. '1 De wedstrijd is begonnen. Kan Willem II drie punten meenemen uit Alkmaar? DE OPSTELLINGEN: