Missie geslaagd, Boekelse Boer Zoekt Vrouw boerinnen Steffi en Michelle hebben de liefde gevonden

EINDHOVEN - Zondagavond was de laatste aflevering van kijkcijferkanon Boer Zoekt Vrouw. De oogst is lang niet slecht dit jaar. Van de vijf boeren die meededen, stonden er vier glunderend van geluk op de reünie. En ja, ook onze Boekelse Steffi en Michelle.

Mochten er al twijfels zijn geweest (zowel bij de boerinnen als bij de kijkers) dan waren die zondagavond als sneeuw voor de zon verdwenen. De liefde en verliefdheid van champignonkweekster Michelle en haar Maarten en van hengstenfokker Steffi en haar Roel spatten gewoon van het scherm. Of zoals boer Marnix het prima verwoordde: "Boekel zal nooit meer hetzelfde zijn."

Michelle en Maarten

Veel kijkers zullen verrast zijn geweest door de rust en zekerheid die Michelle uitstraalde in deze laatste aflevering. Het leek alsof ze al haar onzekerheid en wantrouwen over boord had gezet. En dat allemaal dankzij Maarten. "Hij is lief, ik vertrouw hem voor 100% en ik kan helemaal mezelf zijn. Ik kan alles tegen hem zeggen en we kunnen overal over praten." Dat Maarten tot over zijn oren verliefd is, zagen we vorige week al tijdens de citytrip. Tijdens de uitzending van zondagavond konden we zien dat dat geheel wederzijds is. Het leek wel of de twee al járen bij elkaar zijn. Als we Maarten mogen geloven, zal het samenwonen dan ook niet lang op zich laten wachten. "Ik denk dat het een emigratie van mij naar Boekel gaat worden. Dat zie ik wel zitten." Hij kijkt nog eens verliefd naar zijn champignonkweekster en inderdaad: pak die koffers maar in.

Steffi en Roel

De onzekere Steffi heeft haar prins op het witte paard gevonden en kwam met Roel aan haar zijde al een stuk zelfverzekerder over in de laatste aflevering van BZV. Hoewel ze eerlijk toegaf zelfs op het moment suprême, toen ze Roel vertelde dat ze voor hem had gekozen, niet zeker te weten of hij haar wel leuk genoeg vond. Ondanks alle verliefde blikken die ze van hem kreeg. "Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet ook niet meer wat ik allemaal gezegd heb, maar ik heb het gezegd! Terwijl ik nog steeds niet zeker wist hoe het bij hem zat. Ik heb gewoon nog nooit zo'n gevoel zoals nu gehad. Ik snap nu pas waar al die liedjes over gaan!"

Roel steekt zijn blijdschap over zijn relatie met Steffi niet onder stoelen of banken. "Toen ze zei dat ze voor mij had gekozen was ik gewoon de gelukkigste man op aarde. M'n hart maakte echt een sprongetje. Wat ik mooi aan haar vind? D'r uitstraling, d'r krulletjes, d'r mooie blauwe ogen, dat ze lekker lang is. En dat ze eerlijk is en precies zegt waar het op staat. Gewoon: recht voor z'n raap."

Het ziet er naar uit dat zowel Steffi als Michelle op het goede paard hebben gewed.