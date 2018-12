Cijferslot moet AED-dieven stoppen: ‘Deze apparaten maken het verschil tussen leven en dood’

RUCPHEN - Afgelopen week werden er vijf AED’s gestolen in de gemeente Rucphen. Een cijferslot moet het onmogelijk maken om de Automatische Externe Defibrillator te stelen, maar zorgt tegelijkertijd voor vertraging van de reanimatie.

“Waarschijnlijk zijn de apparaten allemaal in dezelfde nacht gestolen”, zegt Angelo van den Berg, Hoofd openbare orde, handhaving en veiligheid van de gemeente Rucphen. Het gaat om de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 november waarin twee AED’s werden gestolen in Schijf, twee in Rucphen en één in Sprundel. Deze hingen allemaal aan de doorgaande weg, een plek waar dieven volgens Van den Berg snel weg konden komen. “De politie doet onderzoek naar de diefstallen en heeft wat aanknopingspunten via camerabeelden”, zegt hij.





Hoge kosten

In het dorp Schijf hingen twee AED’s, maar deze werden volgens Van den Berg beide gestolen. Hij noemt de diefstal ‘verwerpelijk’. “Er hangen al sinds 2011 veel AED’s in onze gemeente, door de jaren heen zijn we er een paar kwijt geraakt maar dit is nog nooit gebeurd.” Nu zijn er dus vijf van de 36 AED’s in de gemeente weg. Het apparaat wordt gebruikt bij reanimatie en geeft een schok wanneer het hart niet of nauwelijks meer klopt, dit om het hart weer normaal te laat kloppen. “We gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk nieuwe AED's op te hangen”, benadrukt Van den Berg. Daar zijn echter wel hoge kosten aan verbonden. “Een gemiddelde AED kost 1600 tot 1800 euro.”

Cijferslot

Een cijferslot moet er volgens de gemeente Rucphen nu voor gaan zorgen dat de AED’s niet meer gestolen worden. “Een burgerhulpverlener krijgt dan bij de melding van een reanimatie ook een pincode waarmee hij of zij de kast van de AED open kan maken”, legt Van den Broek uit. Stichting Hartveilig in buurgemeente Etten-Leur is al druk bezig met het installeren van de cijfersloten. Jack Konings, vrijwilliger bij die stichting, legt uit dat deze sloten de start van de reanimatie wel vertragen. “Het intoetsen van een code kost tijd, zeker wanneer iemand stress ervaart”, stelt hij. Er moet binnen zes minuten gestart worden met een reanimatie, anders wordt de kans op blijvend letsel voor het slachtoffer steeds groter.

De incidenten in Rucphen waren niet de eerste keer dat er AED's gestolen werden in Brabant. In oktober was het ook al raak in Breda. Daarvoor is toen een verdachte opgepakt.