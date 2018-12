Fran Sol is dankbaar, teambelang gaat boven eigenbelang bij Willem II

Sol scoorde al na een paar minuten, na een half uur maakte hij ook de 0-2. Voor die tweede treffer was hij Donis Avdijaj dankbaar. De buitenspeler was in kansrijke positie om te scoren, maar tikte de bal breed op Sol. De Spanjaard kon de bal vervolgens in een leeg doel schieten.

Avdijaj koos het teambelang boven het eigenbelang. "We moeten winnen, dat is het belangrijkste. Wie er scoort is niet belangrijk", zei dna de overwinning.

Dankjewel

Fran Sol staat twee keer op het scoreformulier. Voor die tweede goal is hij Avdijaj dankbaar. "We waren allebei voor de goal en hij maakt op dat moment de keuze om de bal aan mij te geven. Ik stond in nog betere positie om te scoren. Hij deed dat goed. Ik kan alleen dankjewel zeggen tegen Donis, het was een geweldige goal.”

Dat Avdijaj niet voor eigen succes ging zegt wat over de manier waarop Willem II in deze wedstrijd stond. Knokken voor iedere meter, als team een prestatie neer willen zetten. “Ja, zeker. En het zegt ook veel over Donis. Soms kun je denken dat hij een speler is die alleen wil dribbelen. Maar als er grote kansen komen is hij niet egoïstisch, maar genereus. Dan zie je dit soort acties.”

‘Heel belangrijk’

Trainer Adrie Koster is blij met de aanwezigheid van Sol, gedeeld topscorer van de eredivisie. Toch wijst de oefenmeester ook naar het hele team. “Hij is natuurlijk heel belangrijk voor onze ploeg. Maar goed, je doet het als team. Hij kan functioneren omdat het team het goed gedaan heeft vandaag, dan komt hij ook goed tot zijn recht.”