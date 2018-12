Deel dit artikel:













Automobiliste raakt verschillende bomen: gewond naar ziekenhuis, auto zwaar beschadigd De zwaar beschadigde auto nadat de automobiliste verschillende bomen op de Dorpenweg heeft geraakt (Foto: Gabor Heeres)

DEURSEN-DENNENBURG - Door nog onbekende oorzaak is zaterdagavond een vrouw met haar auto tegen verschillende bomen aan de Dorpenweg in Deursen-Dennenburg gereden. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, haar auto is zwaar beschadigd.

Geschreven door Jacky Goossens

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Volgens een getuige heeft de bestuurster van de auto, van wie de leeftijd niet bekend is, verschillende bomen geraakt. De vrouw raakte hierbij gewond, hoe ernstig de verwondingen zijn is onduidelijk. Er is geen andere auto bij het ongeval betrokken.