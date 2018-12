Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meisje (17) zwaargewond na aanrijding in Den Bosch: 'Het gaat heel slecht met haar' De politie doet onderzoek. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - Een 17-jarig meisje uit Rosmalen is zaterdagnacht zwaargewond gevonden op de De Harendonkweg in Den Bosch. Ze was geschept door de bestuurder van een donkere Volkswagen Golf, mogelijk een stationwagen. De aanrijding gebeurde rond kwart voor vier.

Geschreven door Peter de Bekker

Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje ontfermden, ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor richting de Sint Teunislaan. De fiets waarop het meisje reed, lag volgens ooggetuigen 'tien tot vijftien meter' van een oversteekplaats voor fietsers. Traumaheli

Vanwege de ernst van de toestand van de fietsster werden drie ambulances en een traumaheli opgeroepen. Het meisje was volgens de politie niet bij kennis toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens een politiewoordvoerder gaat het 'heel slecht' met het meisje. Spiegel verloren

De politie is op zoek naar de bestuurder van de donkere Volkswagen Golf. De auto verloor bij de aanrijding een buitenspiegel. Die vond de politie op het wegdek. De politie vermoedt dat het gaat om een Golf uit 2015 of 2016. Gezien de klap waarmee de aanrijding gepaard ging, moet de Volkswagen volgens de politie ook schade hebben aan de voorkant. "Het is dus heel goed mogelijk dat de auto ergens wordt neergezet of ter reparatie wordt aangeboden", vertelt een politiewoordvoerder. "Wij doen dan ook een beroep op bijvoorbeeld garagehouders om alert te zijn en meteen te bellen als zij een soortgelijke auto met die schade tegenkomen. Ook wanneer iemand zich komt melden bij een dealer of sloper om een nieuwe spiegel te kopen, horen wij dit graag." Chassisnummer

De politie bekijkt camerabeelden uit de omgeving en hoort getuigen. Ook wordt de gevonden buitenspiegel onderzocht. "Zo proberen wij aan de hand van serienummers meer te weten te komen over de auto", laat een specialist van het onderzoeksteam weten. "Mogelijk kunnen we het chassisnummer achterhalen. Dat zou ons dichterbij de eigenaar van de Golf kunnen brengen." Maar de politie hoopt dat de bestuurder zichzelf alsnog meldt. De automobilist wordt 'met klem' daartoe opgeroepen.