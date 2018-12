Deel dit artikel:













Meisje zwaargewond na aanrijding in Den Bosch, doorrijder gezocht De politie doet onderzoek. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - Een fietsster is zaterdagnacht zwaargewond gevonden op de De Harendonkweg in Den Bosch. De politie houdt er rekening mee dat ze is aangereden. Maar door wie is niet duidelijk.

Geschreven door Peter de Bekker

De fiets van het meisje lag volgens ooggetuigen 'tien tot vijftien meter' van een oversteekplaats voor fietsers. Traumaheli

Vanwege de ernst van de toestand van de fietsster werden drie ambulances en een traumaheli opgeroepen. De vrouw was volgens de politie niet bij kennis toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht. De De Harendonkweg is afgesloten vanwege onderzoek. Donkere Volkswagen Golf

De politie is op zoek naar een donkere Volkswagen Golf. Die zou een beschadiging hebben aan de rechterkant en de rechterzijspiegel is afgebroken.