Auto die 17-jarig meisje aanreed en achterliet in Den Bosch gevonden: man aangehouden (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - De auto waarmee een 17-jarig meisje in Den Bosch werd aangereden vrijdagnacht, is gevonden. De auto is door de politie opgesleept en de 37-jarige eigenaar is aangehouden. Het slachtoffer werd rond vier uur 's nachts aangereden toen ze op De Harendonkweg fietste. Na het ongeluk werd ze gevonden door voorbijgangers; de automobilist was doorgereden.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje ontfermden, ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor richting de Sint Teunislaan. De fiets waarop het meisje reed, lag volgens ooggetuigen 'tien tot vijftien meter' van een oversteekplaats voor fietsers. Traumaheli

Vanwege de ernst van de toestand van de fietsster werden drie ambulances en een traumaheli opgeroepen. Het meisje was volgens de politie niet bij kennis toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens een politiewoordvoerder gaat het 'heel slecht' met het meisje. Buitenspiegel gevonden

De auto verloor bij de aanrijding en van de buitenspiegels. De politie vond die op het wegdek. Daardoor vwas al het vermoedde ontstaan dat het om een Volkswagen Golf gaat uit 2015 of 2016.