LIVE: PSV in Rotterdam op jacht naar veertiende opeenvolgende zege van het seizoen Jorrit Hendrix in duel met Clasie en Vilhena (Foto: VI Images).

ROTTERDAM - Blijft PSV foutloos of maakt de formatie van Mark van Bommel de eerste uitglijder van het seizoen? In Rotterdam neemt PSV het op tegen Feyenoord, de nummer drie van de competitie. We houden de wedstrijd LIVE bij. De tussenstand is 0-0.

17. Jeroen Zoet bewijst weer zijn waarde. Dumfries verliest de bal en Berghuis mag aanleggen, maar de PSV-doelman redt fraai. Grote kans voor de Rotterdammers. 15. De eerste gele kaart van dit duel is voor Nick Viergever. De PSV'er haalt Jörgensen neer. 14. Berghuis maakt een stevige tackle op Bergwijn en het is even hommeles op het veld. Opstootje. 10. Ruim tien minuten gespeeld en we hebben nog weinig gezien van PSV. 6. De eerste kans is voor Feyenoord. St. Juste met de mogelijkheid in de korte hoek, maar Jeroen Zoet redt. Goede start van de thuisploeg. 1. De fakkels branden, de vlaggen zwaaien en de Kuip is er klaar voor en we zijn begonnen!

DE OPSTELLINGEN: