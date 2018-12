NAC Breda keihard onderuit in degradatiekraker tegen FC Groningen

GRONINGEN - NAC moet zich nog serieuzer zorgen gaan maken over de afloop van dit seizoen. De Bredase hekkensluiter ging zondag keihard onderuit in de degradatiekraker bij FC Groningen.

Uitblinker Mimoun Mahi zette de thuisploeg al na zeven minuten op een 1-0 voorsprong, waarna NAC via Mikhail Rosheuvel langszij kwam. Hij benutte een rebound uit een vrije trap.

Tien minuten na rust kwamen de Bredanaars zelfs op voorsprong via Te Vrede en was het groot feest in het uitvak, al bleek dat van korte duur. Doan tekende luttele minuten later voor de gelijkmaker en uiteindelijk stelde Mahi orde op zaken. Eerst stelde hij Zeefuik in staat om de winst over de streep te trekken en daarna schoot hij zelf de 4-2 binnen. De 5-2 van Memisevic was enkel extra zout in de Bredase wonden.

Hoogtepunten

90. DOELPUNT FC GRONINGEN

En het wordt nog erger... Memisevic scoort.

86. DOELPUNT FC GRONINGEN

Nou, dat is einde verhaal voor NAC als Mahi de 4-2 binnenschiet. Vier tegentreffers voor een team dat speelt met vijf verdedigers. Het geeft te denken.





81. Wissel bij NAC: Mühren vervangt Klomp.

76. DOELPUNT FC GRONINGEN

Groningen komt door over rechts. Bal tot bij Mahi, die het overzicht bewaart en Zeefuik vindt: 3-2.





70. Scrimmage voor het Bredase doel na een vrije trap, maar NAC overleeft. Ternauwernood allemaal.

67. Eerste wissel bij FC Groningen: Mendes Moreira voor Warmerdam.

59. DOELPUNT FC GRONINGEN

En het is weer gelijk, ditmaal via Doan. Hij scoort nadat Van Leer een aanval van rechts pareerde. 2-2 en nog een half uur te gaan.

57. DOELPUNT NAC BREDA

NAC op voorsprong! Groningen-doelman Padt laat zich kloppen door Te Vrede en die profiteert optimaal. Feest in het uitvak.

49. FC Groningen voert de druk op, maar zonder succes. Scheelde niet veel, overigens.

46. De tweede helft is van start.

45. Rust in Groningen, waar beide ploegen met 1-1 aan de thee gaan.





40. Weinig te melden momenteel. Het duel kabbelt voort.

34. Van Leer moet weer redding brengen, ditmaal op een inzet van Hrustic.

32. Dik halfuur gespeeld in Groningen, waar het 1-1 staat en dat is, denk ik, een aardige afspiegeling van de verhoudingen.

28. Opstootje tussen Te Vrede en Chabot. Arbiter Makkelie bemoeit zich ermee en houdt het bij een standje voor de twee kemphanen.

27. Koch met balverlies en Mahi is opnieuw levensgevaarlijk. Prima redding van Van Leer.

17. NAC lijdt opvallend veel balverlies, overigens.

15. DOELPUNT NAC

Mikhail Rosheuvel scoort uit de rebound van een vrije trap van Nijholt. Game on in Groningen.

13. PENALTY voor NAC, of niet?! Nee, het is een vrije trap. Iedereen bemoeit zich ermee. Het wordt een vrije trap net buiten de zestien, zelfs na inbreng van de VAR. Er is wel een gele kaart voor overtreder Te Wierik.

12. Prachtige redding van Van Leer op een inzet van Doan. Dat was bijna opnieuw raak.

7. DOELPUNT FC GRONINGEN

Ok. Dat plan kan meteen in de prullenbak. Mahi neemt de bal in één keer op de pantoffel en schiet prachtig raak via de binnenkant van de paal. Oops.

5. NAC speelt duidelijk heel compact en ingezakt.

1. FC Groningen heeft afgetrapt. We zijn begonnen aan het laatste duel van deze speelronde.

NAC bezet de laatste plaats in de Eredivisie met 8 punten uit 13 wedstrijden. FC Groningen staat zestiende met 10 uit 13.









Opstelling: