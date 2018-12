Help elkaar en zamel in! Actie Samen voor de Voedselbank gaat vandaag van start

BRABANT - Misschien kan je de komende dagen even door de voorraadkast rommelen en kijken of je nog producten hebt liggen die lang houdbaar zijn. Vanaf maandag kan je ze inleveren om Brabanders die het niet zo breed hebben te helpen. Omroep Brabant en meer dan 130 inzamelpunten nemen tussen maandag 3 december en vrijdag 14 december de spullen aan en geven het aan de Brabantse voedselbanken. Help mee!

Het is niet de eerste keer dat Omroep Brabant de actie Samen voor de Voedselbank houdt - dit is de vijfde keer - maar de hulp blijft hard nodig. In Brabant zijn jaarlijks zo’n 9000 mensen afhankelijk van de voedselbank. Natuurlijk krijgen de voedselbanken donaties binnen, maar dat is niet genoeg om de 9000 monden een heel jaar te voeden.

Koffie, thee, hagelslag

In de loop van het voorjaar raken de Brabantse voedselbanken een beetje door hun voorraden heen. Het is dan fijn als ze dan terug kunnen vallen op de producten die met de actie Samen voor de Voedselbank worden opgehaald. Omdat het nog even duurt voor dat de spullen nodig zijn, vragen we Brabanders om lang houdbare producten te geven. We zamelen koffie, thee, soep, pasta, pastasaus, rijst, zoet beleg (bijvoorbeeld hagelslag) en lang houdbare melk in.

Hier moet je zijn

Alle producten die je kan missen - of die je speciaal voor de actie koopt - kan je vanaf maandag naar een inzamelpunt bij jou in de buurt brengen. Deze week gaan de inzamelpunten open. Via deze pagina vind je een punt bij jou in de buurt. Je ziet daar ook direct wanneer het inzamelpunt open is.

On Tour

Volgende week zetten we de actie extra kracht bij. Dan gaan we met de ‘Voedselbank on Tour’ vijf Brabantse steden langs. We komen achtereenvolgens in Tilburg, Breda, Eindhoven, Bergen op Zoom en sluiten af in Oss. We hopen hier en bij de inzamelpunten veel mensen te zien die iets komen brengen. Het hoeft echt geen boodschappenkar vol te zijn, al mag dat natuurlijk wel. Deze actie draait om elkaar helpen. Zo doen wij dat in Brabant.