Jeffrey Herlings wel, Rico Verhoeven niet op shortlist Sportman van het Jaar

Jeffrey Herlings, op weg naar de vierde wereldtitel in zijn loopbaan. (Foto: VI Images)

HILVERSUM - Jeffrey Herlings maakt kans om deze maand te worden uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De Nederlandse motorcrosser, wereldkampioen in de MXGP, staat op de eindlijst met drie kanshebbers. Herlings heeft concurrentie van schaatser Kjeld Nuis en turner Epke Zonderland.

"Echt waar? Wat een supermooie verrassing. Ik had echt niet gedacht bij de laatste drie te zitten", aldus Herlings. "Het is zeker een erkenning. Ik vond het al mooi om op de longlist te staan. Dit had ik nooit durven dromen."

Op die longlist stonden nog vier andere Brabantse namen: kickbokser Rico Verhoeven, wielrenner Mathieu van der Poel, zwemmer Ferry Weertman en biljarter Dick Jaspers hebben de laatste selectie echter niet overleefd.

Op 19 december wordt de winnaar bekend bij het NOS | NOC*NSF Sportgala.