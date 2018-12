Moeder Linda van de in 2015 verongelukte Rolf Zwart schrikt van bijna identiek ongeluk

DEN BOSCH - Door het ongeluk op de Harendonkweg in Den Bosch waarbij zondagochtend een 17-jarig meisje uit Rosmalen zwaargewond raakte, wordt moeder Linda van de in 2015 overleden Rolf Zwart teruggeslingerd in de tijd. Om precies te zijn naar drie jaar geleden. Ze weet wat de ouders van het meisje moeten doorstaan.

Haar middelste zoon Rolf reed zondagochtend 5 april 2015 rond vier uur op zijn brommer naar huis nadat hij met vrienden zijn verjaardag had gevierd. Op de Harendonkweg ging het mis. Hij werd frontaal aangereden door een 22-jarige man, brak zijn nek en overleefde de klap niet. De automobilist reed door. Huilend doet Linda haar verhaal. “Ik kan bijna niet geloven dat nu, drie jaar later, op dezelfde weg, rond dezelfde tijd en met wéér een doorrijder zo’n zwaar ongeluk is gebeurd. De situaties lijken zo veel op elkaar en dat maakt ontzettend veel emoties los. Ik weet door wat voor hel de ouders van het meisje nu gaan. Gewoon verschrikkelijk.”

Geen spijt, geen sorry

De houding van de 22-jarige man die haar zoon doodreed, die volgens Linda geen enkel berouw toonde tijdens de rechtszaak, sleept ze nog steeds met zich mee. “Het is ontzettend belangrijk voor je rouwverwerking dat iemand ‘sorry’ tegen je zegt en berouw toont. De man die Rolf heeft doodgereden toonde geen enkele spijt. Dat doet pijn. Daardoor is het moeilijk om het los te laten en verder te gaan. Ik wens de ouders van het meisje toe dat het goedkomt met hun dochter en dat zij op een dag wél 'sorry' te horen krijgen.”

Meerdere ongelukken

Hoewel er de afgelopen jaren meerdere ongelukken zijn gebeurd op de Harendonkweg in Den Bosch, gaat het te ver om de weg onveilig te noemen, zo vindt ook Linda. “Mijn zoon is op dezelfde weg, op eenzelfde tijdstip en net als het meisje door een doorrijder aangereden, maar dat was op een andere plek. Ik weet niet of er meer ongelukken zijn gebeurd, dus nee, onveilig durf ik de Harendonkweg niet te noemen. Maar het is wel ongelofelijk dat op één weg twee keer zo'n zwaar ongeluk is en dat de omstandigheden zo identiek zijn.”

De politie heeft desgevraagd laten weten dat het 17-jarige meisje uit Rosmalen nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis ligt en dat haar toestand zorgelijk is. Over andere ongelukken op de Harendonkweg en of er sprake is van een onveilige situatie, was geen parate informatie.

