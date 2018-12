'Het is om moedeloos van te worden', NAC Breda likt de wonden na zeperd in Groningen

BREDA - De tiende nederlaag voor NAC Breda was een zware. Op bezoek bij directe concurrent FC Groningen verloor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag zondag vooral van zichzelf. In de tweede helft kwam de ploeg nog op voorsprong via Te Vrede, maar daarna ging er in de defensie van alles mis. "Dit is om moedeloos van te worden."

Frustrerend was de nederlaag omdat NAC totaal niet werd weggespeeld. Na een snelle tegengoal, kwam de ploeg uit Breda snel weer langszij via Mikhail Rosheuvel. De doelpuntenmaker zag vervolgens zijn ploeg na rust op voorsprong komen, maar daarna zakte het als een kaartenhuis in elkaar.

"Het is ongelofelijk. Je biedt Groningen goed partij, creëert kansen, maar vervolgens geef je in ruim een half uur vier doelpunten weg. Dit is om gek van te worden. Wat er achterin precies fout gaat? Het is niet aan mij om die fouten aan te wijzen.”

'Om moedeloos van te worden'

Ook NAC-coach Mitchell van der Gaag maakte na afloop een verslagen indruk. “We hebben al veel moeten slikken dit seizoen, maar deze tik komt wel erg hard aan. Je komt met 1-2 voor bij Groningen en je weet dat er nog meer ruimte gaat komen het laatste half uur. Als je het dan zo weg geeft, dan verkoop je jezelf als ploeg echt heel slecht.”

Door de nederlaag blijft de ploeg van Van der Gaag laatste met acht punten. “Het blijft een ongelooflijk lastige situatie. Je stond al onderaan, maar je had het jezelf gemakkelijk kunnen maken. Dat doen wij niet en dat is erg zuur. Het is soms om moedeloos van te worden.”

Bekijk de video en lees daarna verder.

'Gat niet groter maken dan het al is'

Door het verlies van NAC blijft het verschil met nummer 17 De Graafschap twee punten. FC Groningen staat nu op vijf punten van de geel-zwarten.

Punten pakken is het devies in de komende drie wedstrijden, maar NAC kent een pittig programma met Vitesse, PEC Zwolle en sc Heerenveen tot de winterstop. “We moeten ervoor zorgen dat het gat niet nog groter wordt”, aldus Rosheuvel. “Die boodschap lijkt mij duidelijk.”

Toch zag Rosheuvel ook lichtpuntjes in de wedstrijd tegen FC Groningen. “Tot de zestigste minuut hebben wij goed gevoetbald. We komen tot duidelijke kansen en eigenlijk is er dan niks aan de hand. Het klinkt heel stom, maar misschien moeten we het goede spel van de eerste zestig minuten meenemen naar de volgende wedstrijden.”