Wereldkampioene kickboksen Alicia Holzken wint bij profdebuut boksen

GUMMERSBACH - Alicia Holzken heeft bij haar debuut in het profboksen meteen de overwinning gepakt. De 22-jarige wereldkampioene kickboksen uit Sint-Oedenrode won in het Duitse Gummersbach van de Hongaarse Gabriella Mezei.

Holzken werd tegen haar beduidend meer ervaren opponente na vier ronden unaniem tot winnares uitgeroepen.

“Na meer dan een jaar niet te hebben gebokst, stond Alicia weer in de ring tegen een lastige tegenstander. Alicia voerde het plan goed uit en sloeg haar tegenstander op verschillende momenten aan in de wedstrijd. Nu Alicia weer in het wedstrijdritme zit, kan het alleen maar beter worden”, zei haar trainer en vader Paul Holzken na afloop.

