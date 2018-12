Deel dit artikel:













Inval huis Sprang-Capelle in onderzoek naar drugscriminaliteit, bewoner aangehouden De politie viel in alle vroegte het huis binnen.

SPRANG-CAPELLE - De politie is maandagochtend vroeg binnengevallen in een huis aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle. Er werd in en om het huis onderzoek gedaan met speurhonden. De politie laat weten dat de inval deel uitmaakt van een lopend recherche-onderzoek rondom drugs. Er is één bewoner aangehouden. Waarom is niet bekendgemaakt.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Volgens een getuige zou de politie in de straat aanwezig zijn geweest met ongeveer tien onopvallende auto's. Voor het huis werden zwarte schermen geplaatst. De inval begon rond vijf uur.



Maandagochtend rond kwart voor zes reed een ambulance naar de Raadhuisstraat. Later werd duidelijk dat die ziekenwagen moest zijn op het adres waar de inval gaande was. Een bewoner, niet degene die is aangehouden, was van schrik onwel geworden en werd onderzocht door het ambulancepersoneel.