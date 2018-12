Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie valt met speurhonden binnen bij huis Sprang-Capelle De politie viel in alle vroegte het huis binnen.

SPRANG-CAPELLE - De politie is maandagochtend vroeg binnengevallen in een huis aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle. Er wordt in en om het huis onderzoek gedaan met speurhonden. De politie geeft aan dat de actie te maken heeft met lopend recherche-onderzoek. Meer informatie wordt nog niet prijsgegeven.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans



Volgens een getuigen zou de politie in de straat aanwezig zijn met ongeveer tien onopvallende auto's. Voor het huis zijn zwarte schermen geplaatst. De inval begon rond vijf uur en gaat volgens een politie-woordvoerder nog wel even duren. Maandagochtend rond kwart voor zes is een ambulance naar de Raadhuisstraat gereden. Het is niet duidelijk of dat verband houdt met de inval.