Willy en Rene ergeren zich aan verliezend PSV: 'Ze speelden dramatisch slecht tegen Feyenoord'

EINDHOVEN - PSV verloor zondagmiddag voor het eerst dit seizoen. Feyenoord was met 2-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Willy en René van de Kerkhof zijn niet te spreken over de prestatie van PSV. “We hebben eigenlijk vier punten verloren dit weekend, want qua doelsaldo staan we ook bijna gelijk met Ajax. Het was dramatisch”, vindt Willy.

Geschreven door Merel de Leuw

De Eindhovenaren begonnen slecht aan de wedstrijd en stonden na ruim een half uur spelen al met 2-0 achter. “De wedstrijd begint vanaf de eerste minuut en niet vanaf minuut dertig als je 2-0 achter staat”, zegt Willy in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “Een dramatische start van een heel zwak PSV. Ze hervonden zich wel weer en gingen daarna wat beter spelen. Maar je weet dat je in Rotterdam vanaf seconde één scherp moet zijn.” 'PSV onwaardig'

Volgens René liet PSV Feyenoord voetballen en zorgde dat voor problemen. “Het was PSV-onwaardig. Een terechte nederlaag”, stelt hij. “We staan nu weer wat dichter bij Ajax, dus de competitie blijft zo spannend. PSV heeft het aan zichzelf te danken. Ik heb me er wel aan geërgerd dat PSV zo slecht speelde de eerste helft.” Willy vindt dat je in dit soort wedstrijden goed ziet wat de kwaliteiten en zwakheden van spelers zijn. “Pereiro is een heel aparte speler die goed speelt in een elftal dat goed draait. Maar als er gebikkeld moet worden geeft hij vaak niet thuis. Dan kun je er beter een andere speler in zetten die wel kan bikkelen. Als je geen duels kunt winnen, dan win je ook geen wedstrijden.” 'Er moet veel gebeuren bij NAC'

Ook NAC Breda wist niet te winnen dit weekend. De Bredanaren vechten tegen degradatie en hadden zondag de kans om belangrijke punten binnen te halen tegen directe concurrent Groningen. Maar dat liep uit op een debacle. Er werd namelijk met 5-2 verloren. “Het was eigenlijk een zes punten-wedstrijd voor NAC. Nu staan ze stijf onderaan”, zegt René. NAC had nog een 2-1 voorsprong in de wedstrijd, maar gaf die uit handen. ”Er zal heel wat moeten gebeuren daar. Misschien dat Pierre van Hooijdonk nog even mee kan spelen”, grapt René. Willem II op de goede weg

Willem II wist zaterdag wel te winnen. AZ werd met 0-2 verslagen. “Willem II gaat langzaam maar zeker naar het linkerrijtje. Een verdiende overwinning bij een toch wel zeer tegenvallend AZ”, vindt Willy. "AZ is de weg helemaal kwijt en hopelijk blijft dat voorlopig nog even. Want ze komen nog naar PSV toe."