ASML vreest voor vertraging levering chipmachines door verwoestende brand Prodrive ASML in Veldhoven. (Foto: ANP).

VELDHOVEN - Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven verwacht in de eerste maanden van 2019 vertraging bij het leveren van machines aan klanten door de verwoestende brand bij Prodrive in Son en Breugel. Zaterdagochtend werd een groot deel van Prodrive in de as gelegd. Het bedrijf maakt elektronische componenten en levert ook aan multinationals zoals Philips en ASML.

Geschreven door Raoul Cartens

ASML gaat Prodrive helpen bij het opnieuw opstarten van de productie. Ook bekijkt de chipmachinemaker of het vergelijkbare onderdelen en materialen bij andere leveranciers kan kopen. Enkele weken

ASML verwacht dat de leveringen die nog voor dit jaar staan gepland geen vertraging oplopen. Het zal enkele weken duren voordat het bedrijf de precieze vertraging voor 2019 in beeld heeft. "Gelukkig zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. Wij wensen het management en het personeel bij Prodrive het beste bij de herstelwerkzaamheden", zei ASML bestuursvoorzitter Peter Wennink maandagochtend in een verklaring van ASML.