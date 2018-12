Opnieuw spektakel bij SC Welberg: van 5-0 achter naar 5-5 in twintig minuten

WELBERG - Voetballiefhebbers die dit seizoen de wedstrijden van SC Welberg volgen, mogen zich gelukkig prijzen. Bij geen enkele andere club in de vijfde klasse B vallen zoveel goals als tijdens de duels van de oranje-witten. Aflevering elf van onze wekelijkse rubriek Stelletje Amateurs.

De spelers van SC Welberg zullen maandag ongetwijfeld nog een paar keer terugdenken aan de uitwedstrijd tegen PCP van zondag. Na een dik uur spelen keken ze tegen een kansloze 5-0 achterstand aan, maar bij het laatste fluitsignaal luidde de eindstand 5-5 (!).

Een gedenkwaardige comeback waarover we graag meer van willen horen. We bellen met Welberg-trainer Arie Pouwe.

In twintig minuten van 5-0 achter naar een 5-5 eindstand. Hoe krijgt een team dat voor elkaar?

Pouwe: "Laat ik eerst zeggen dat het bizar was dat we überhaupt op achterstand kwamen in die wedstrijd. PCP creëerde helemaal niets, terwijl wij een duidelijk veldoverwicht hadden. Bij rust stond het toch 3-0 en had ik stuk voor stuk chagrijnige spelers in de kleedkamers. Toen we bij een 5-0 achterstand eindelijk zelf scoorden, gingen bij ons de mouwtjes omhoog. Met succes."

In sporttermen heet dat 'veerkracht tonen'.

"Ik ben achterin één-op-één gaan spelen en heb enkele spelers doorgeschoven. Het had zelfs in 5-6 of 5-8 kunnen eindigen, zo gretig waren we. We hebben karakter getoond. Al hadden we eigenlijk vanaf het begin moeten spelen."

Er bleek met PCP ook nog een rekening uit het vorige seizoen open te staan.

"Eind vorig seizoen plaatste PCP zich ten koste van ons voor de nacompetitie in de vijfde klasse. De manier waarop dat ging verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. Bij onze beslissende wedstrijd tegen GSC/ODS (4-1 nederlaag) kwamen enkele spelers van PCP kijken en die hebben zich daar toen heel irritant gedragen."

Jullie zijn de meest scorende ploeg in de vijfde klasse B, maar krijgen ook veel goals om de oren. Wat doet dat met een trainer?

"Laat ik het zo zeggen: je wordt er niet rustiger van. Soms vegen we ploegen in de eerste helft van de mat met heerlijk voetbal en staan we 3-0 voor, om alsnog met een 3-3 van het veld te stappen. Qua kwaliteit horen we bij de bovenste drie ploegen, maar we presteren heel grillig."

Waar ligt dat aan?

"Pfff... zeg mij het maar. Ik heb echt geen idee. Ik verbaas me elke week weer over mijn eigen ploeg en onze uitslagen. Ook de spelers kunnen het lek niet boven krijgen. Ik snap dat onze wedstrijden voor toeschouwers opwindend zijn om naar te kijken, maar het mag van mij allemaal best wat saaier en zakelijker. Uiteindelijk wil ik gewoon resultaten boeken."