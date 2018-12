Willem II'er Fran Sol jaagt op clubrecord: 'Ik wil sowieso meer dan zestien goals'

TILBURG - Met zijn twee doelpunten in de uitwedstrijd tegen AZ van zaterdag (0-2) was Fran Sol opnieuw de gevierde man bij Willem II. De Spaanse spits is hard op weg naar een 36 jaar oud doelpuntenrecord.

Sol tilde zijn competitietotaal tegen AZ naar twaalf goals in veertien wedstrijden en is samen met PSV’er Luuk de Jong topscorer van de Eredivisie.

Clubrecord in zicht

Met twaalf goals is Sol voor Willem II-begrippen hard op weg naar een historisch hoog aantal competitiedoelpunten in één Eredivisieseizoen. Het clubrecord is nog altijd in handen van de Engelsman Rob McDonald. Die maakte in 1981/82 - zijn enige seizoen voor Willem II - 21 goals in 34 wedstrijden kwam.

Persoonlijk doel

Sol heeft zichzelf sowieso ten doel gesteld om zijn Eredivisieproductie van het vorige seizoen (zestien goals) te verbeteren. "Meer dan zestien goals maken, dat is mijn persoonlijke ambitie. Ik heb nog veel wedstrijden de kans om dat te bereiken, maar ik wil niet verder kijken dan de eerstvolgende wedstrijd. En die is tegen SC Heerenveen."

Beste gemiddelde

Inclusief de vorige twee seizoenen staat de teller voor de Spanjaard in competitieverband op 38 goals in 76 wedstrijden, een gemiddelde van één goal per twee duels. Sol is momenteel de Willem II'er met het op één na beste doelpuntenmoyenne in de Eredivisie sinds McDonald in 1982.

Zelfs productieve spelers als Mariano Bombarda (0,47), Earnie Stewart (0,28) en Martin van Geel (0,31) kunnen niet tippen aan het moyenne van Sol. Daarbij moet wel worden aangetekend dat we alleen spelers in ogenschouw hebben genomen die minimaal tien keer scoorden voor de Tilburgers.

Scouts

Met zijn twaalf goals is Sol in zijn eentje verantwoordelijk voor meer dan de helft van de productie van Willem II in dit Eredivisieseizoen. Geen wonder dat er de laatste weken scouts van tal van grote Europese clubs voor hem op de tribunes zaten.